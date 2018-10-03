В VK Pay началась предпродажа билетов на новое шоу Cirque du Soleil

Сегодня, 3 октября, на платформе VK Pay начнётся предпродажа билетов на шоу Cirque du Soleil «ТОРУК — Первый полёт», которое выступит в Москве и Санкт-Петербурге весной 2019 года. Любой пользователь ВКонтакте сможет оформить покупку за неделю до старта официальных продаж, и получить кешбэк с покупки. Это первая для Cirque du Soleil предпродажа билетов через социальную сеть в России.

Начнутся продажи на официальном сайте компании 9 октября — у пользователей соцсети будет возможность выбрать лучшие места и самые удобные даты посещения шоу. Также покупателям на счёт VK Pay вернутся 500 рублей. В рамках предпродажи доступна 1000 билетов на шоу в Москве и Санкт-Петербурге.