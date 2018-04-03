МТС готова поддержать стартапы из Башкортостана

Он называется MTS StartUp Hub. Компания будет отбирать проекты по шести направлениям: облачные технологии, искусственный интеллект, финансовые сервисы, цифровая медицина, автоматизация закупок и логистики, а также онлайн-обучение.

Первый набор в акселератор уже стартовал и продлится до 16 апреля на сайте MTS Startup Hub. В качестве участников МТС рассматривает только юридические лица, сообщили в компании.

На первом этапе будет отобрано до 100 стартапов. Участники заочно пройдут бесплатный онлайн-курс и смогут доработать свой продукт под руководством менторов — отраслевых экспертов. Лучшие проекты получат гранты в размере 200 тыс рублей.

Затем предприниматели смогут проверить жизнеспособность своего продукта. Для этого им обещают открыть доступ к более чем 100-миллионной клиентской базе оператора, каналам продаж и инфраструктуре.

МТС также готова компенсировать расходы команд на реализацию пилота до 500 тыс рублей. А самые успешные стартапы получат шанс стать долгосрочными партнерами корпорации.

Главное преимущество MTS StartUp Hub для участников — это возможность пользоваться инфраструктурой одной из ведущих технологических компаний страны и продвигать свой продукт под брендом МТС. Оператор готов выделить на акселератор в этом году сумму почти в 50 млн рублей.

«Прокачать» стартапы предлагают в различных акселерационных программах. Самые известные из них: GenerationS, собирающая технологические проекты, акселератор ФРИИ — для интернет-проектов, европейский акселератор StartupWiseGuys, общероссийский Фонд поддержки социальных проектов, развивающий социальный бизнес, и другие.