В Башкирии стали чаще пользоваться платежной картой «Мир»

В общем объеме платежных карт, которые выпустили за 1 квартал 2018 года карт «платежной системы «Мир» 12,3%. Год назад их доля была значительно ниже – 1,6%.

А доля операций, например, покупка в магазинах, снятие наличных в банкоматах, с использованием этого вида карт увеличилась до 11,8%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Башкирии – подразделения Банка России.