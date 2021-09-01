Казовская: Решения на основе алюминия необходимо применять повсеместно

Эксперт напомнила, что алюминий наиболее востребован в авиационной и энергетической отраслях, а также в машиностроительной сфере и в космонавтике. Связано это с высоким уровнем коррозийной стойкости материала и с тем, что он долговечен. Кроме того, алюминий хорошо поддается переработке, и в эпоху разумного потребления это весьма актуально.