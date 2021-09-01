Казовская: Решения на основе алюминия необходимо применять повсеместно

Ирина Казовская указала на целый ряд создаваемых в России проектов международного уровня. Однако, несмотря на это, алюминиевые решения по-прежнему продолжают доказывать, что они незаменимы, пишет newizv.ru.
Объем потребления алюминия в России в настоящее время ниже, чем уровень производства: 3,7 миллиона тонн против одного миллиона тонн первичной продукции.
Эксперт напомнила, что алюминий наиболее востребован в авиационной и энергетической отраслях, а также в машиностроительной сфере и в космонавтике. Связано это с высоким уровнем коррозийной стойкости материала и с тем, что он долговечен. Кроме того, алюминий хорошо поддается переработке, и в эпоху разумного потребления это весьма актуально.
По словам Ирины Казовской, использованная продукция из алюминия представляет собой отходы с высокой ликвидностью, за которые конкурируют. Эксперт подчеркнула, что речь идет о довольно привлекательном сырье, пригодном для бесконечной переработки.
Алюминиевая продукция российского производства обладает экспортным потенциалом. За границу отправляют сейчас мостовые конструкции, легкосплавные колесные диски, а также баллончики для дезинфекторов и дезодорантов.
Между тем по объемам потребления алюминия наша страна все еще отстает. Казовская объясняет это тем, что материал был экзотичным в период СССР. Его активно применяли тогда в космонавтике, однако практически не использовали в строительной отрасли.
Ситуация меняется с 2015 года — с появлением Алюминиевой Ассоциации. При содействии этой структуры построена 21 станция метрополитена Москвы, а в интерьерах активно применяли алюминий.
Через пару лет в ряде российских городов были возведены полностью алюминиевые мосты. Пять из них участвовали в конкурсе в рамках работы второго международного форума «Алюминий в архитектуре и строительстве» в 2021 году.
В конкурсной программе AlumForum 2021 представители строительной отрасли и архитектурного сообщества были объединены со структурами, производящими инновационную продукцию из алюминия.
Ирина Казовская акцентировала внимание на технологическом росте, который Россия демонстрирует в настоящее время посредством разработки и реализации проектов, связанных с дорожной и мостовой инфраструктурами.
«Мы хотим занять нишу, где алюминиевые решения будут незаменимы», — резюмировала сопредседатель Алюминиевой Ассоциации.