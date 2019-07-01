МегаФон и G-Core Labs объединяют возможности сетей доставки контента

Всероссийский оператор цифровых возможностей МегаФон запускает обновленный сервис CDN, объединяя возможности собственной инфраструктуры с сетью доставки контента международного провайдера облачных и edge-решений G-Core Labs.

Благодаря соглашению между компаниями, клиенты МегаФона смогут эффективно развивать свою деятельность в сети интернет по всему миру благодаря сервису МегаФон CDN, а G-Core Labs расширит инфраструктуру доставки контента в России.

Обновленный сервис Мегафон CDN (аббр. от англ. content delivery network, сеть доставки контента) гарантирует доставку контента без буферизации и задержек даже при пиковых нагрузках на сеть: среднее время отклика при использовании услуги CDN составляет не более 20 мс, что позволяет снижать нагрузки на сервер-источник и каналы связи заказчика до 95%. Сервисом предусмотрена выделенная техническая поддержка в формате 24/7/365. Уже сегодня сервисом пользуются ведущие брэнды: ритейлеры «Юлмарт», Банк Открытие, Mail.ru Group, онлайн кинотеатр TVzavr и другие крупные провайдеры контента. Клиенты МегаФона могут пользоваться данными услугами с помощью единого сервиса «МегаФон CDN», доступ к которому организован через личный кабинет на сайте компании.

Помимо СDN (аббр. от англ. content delivery network, сеть доставки контента) в рамках сотрудничества клиенты МегаФона также получают доступ к уникальной облачной медиаплатформе, позволяющей с нуля организовать трансляцию видео в форматах 4К, 3D и 3600 по всему миру (телепередачи, радио, спортивные матчи, рок-концерты, видеоблоги).

Управлять трансляцией позволяет личный кабинет, в котором помимо функционала для работы с видеопотоком собраны все необходимые статистические данные, позволяющие более широко оценить качество трансляции.

Клиенты МегаФона могут пользоваться данными услугами с помощью единого сервиса «МегаФон CDN», доступ к которому организован через личный кабинет на сайте компании.

«Услуга качественной и быстрой доставки конечному потребителю – интернет-пользователю – сегодня востребована в любой отрасли бизнеса, ведущего деятельность онлайн: компаний международного, национального или регионального масштабов в областях телекоммуникаций, финансов, e-commerce, средств массовой информации, разработки и дистрибьюции компьютерных игр и др. В сотрудничестве с G-Core Labs мы рады представить самый надежнейший способ доставки вашего важнейшего контента вашим потребителям», отмечает Александр Осипов, руководитель по инфраструктурным и облачным решениям МегаФона.

«Глобальная сеть G-Core Labs, представленная на всех континентах и вошедшая в книгу рекордов Гиннесса, позволит клиентам МегаФона наладить высокоэффективную работу в онлайне на любых мировых рынках, в т.ч. странах СНГ, Европы, Северной и Южной Америк, Ближнего Востока, Африки, Азии, Австралии и Океании. В свою очередь, благодаря возможностям МегаФона, лидирующая сеть которого представлена в каждом регионе России, G-Core Labs улучшает свою работу как с т.з. повышения скорости доставки контента внутри страны, так и оптимизации пиковых нагрузок», - отметил Михаил Шурыгин, генеральный директор G-Core Labs в России.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Компания традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам интернет на самых высоких скоростях. Мы обладаем наградой за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Еще в 2012 году мы первыми в России запустили 4G LTE, а с февраля 2014 года ввели в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. В 2017 году одни из первых в мире запустили в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE) и продемонстрировали скорость 979 Мбит/с. Сегодня у МегаФона самая большая сеть базовых станций в стране: 238 527 станций, из них 98 111 станций в стандарте LTE. К концу 1 квартала 2019 г. компания обслуживала интересы более 76,9 млн абонентов.