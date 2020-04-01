Выжить на самоизоляции: в телеграме появился канал о приятном и полезном досуге

Канал был создан с целью организовать досуг тем, кто вынужденно находится в домашней самоизоляции.

Телеграм-канал является официальным каналом проекта мывместе2020.рф. Он объединяет бизнес, волонтерское сообщество и жителей страны в период эпидемии коронавируса.

Авторы канала размещают в нем множество интересных ссылок, в том числе на онлайн-спектакли Большого театра, мемы, истории, фотографии.