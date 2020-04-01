Выжить на самоизоляции: в телеграме появился канал о приятном и полезном досуге
1 апреля, 21:31ТехнологииНадежда Валитова
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С 26 марта в популярном мессенджере Телеграм появился новый канал #МыВместе.
Канал был создан с целью организовать досуг тем, кто вынужденно находится в домашней самоизоляции.
Телеграм-канал является официальным каналом проекта мывместе2020.рф. Он объединяет бизнес, волонтерское сообщество и жителей страны в период эпидемии коронавируса.
Авторы канала размещают в нем множество интересных ссылок, в том числе на онлайн-спектакли Большого театра, мемы, истории, фотографии.
В настоящее время у телеграм-канала #МыВместе больше 800 подписчиков, их количество постоянно увеличивается.
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