В Уфе пройдут обучающие первой помощи стримы

Стримы будут проводиться раз в месяц в течение всего 2018 года. Продолжительность каждого стрима будет составлять от 30 минут до одного часа. Лекции будут проходить в социальной сети Вконтакте около 12:30. На вопросы участников стрима будут отвечать в прямом эфире, на оставшиеся вопросы участники получат ответы в письменном виде в комментариях в течение семи дней.