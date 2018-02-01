В Уфе пройдут обучающие первой помощи стримы

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Стримы будут проводиться раз в месяц на протяжение всего 2018 года.
В Уфе запустят проект обучающих стримов «О гражданской защите в online», сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы.
Участники эфиров смогут напрямую общаться со специалистами, научатся оказывать помощь себе и другим и узнают о гражданской защите практически всё.
Стримы будут проводиться раз в месяц в течение всего 2018 года. Продолжительность каждого стрима будет составлять от 30 минут до одного часа. Лекции будут проходить в социальной сети Вконтакте около 12:30. На вопросы участников стрима будут отвечать в прямом эфире, на оставшиеся вопросы участники получат ответы в письменном виде в комментариях в течение семи дней.
Для участия в стриме необходимо подписаться на официальную страницу Управления гражданской защиты.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей