В минспорте Башкирии прокомментировали «срыв» турнира силачей в Уфе

Ранее известный спортсмен Эльбрус Нигматуллин заявил о том, что его идею не поддержали власти.

Турнир «Самый сильный человек Башкортостана 2017 года» не состоится, об этом Медиакорсети рассказал известный спортсмен, четырехкратный победитель турнира «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин. Уроженец Аргаяшского района Челябинской области, имеющий башкирские корни, признался, что давно хотел организовать крупное спортивное мероприятие в башкирской столице.

- Я планировал провести крупное спортивное мероприятие в Уфе. Сначала в мае, потом в июне, июле, августе... Все это время ждал реакции властей, однако мне приходили лишь одни отписки: мы рассматриваем ваше заявление, или ваше заявление принято на рассмотрение сначала этому лицу, потом второму, третьему. Ну, сколько это могло продолжаться?

Все это время спортсмен добивался личной встречи с главой республики, однако получал отказ.

- На встрече главы республики с молодежными лидерами Челябинской области я рассказал о своем проекте, Рустэм Хамитов устно его поддержал. Но, видимо, на этом все и закончилось, - выразил сожаление Эльбрус Нигматуллин.

В министерстве молодежной политики и спорта республики Медиакорсети заявили, что вопрос действительно находится на стадии рассмотрения и в ведомстве готовы оказать посильную поддержку идее Нигматуллина:

- В соответствии с поручением главы РБ Рустэма Хамитова, по итогам обращения Эльбруса Нигматуллина о проведении в Уфе турнира «Самый сильный человек Башкортостана 2017 года», в короткие сроки был проведен анализ сметы турнира на сумму 596,9 тыс.рублей. В соответствии с порядком финансирования и нормами министерства, сумма расходов сметы составила 357,5 тыс. рублей.

Решением правительства данная сумма была выделена на организацию и проведение турнира с последующим предоставлением финансовой отчетности. Помимо разрешения данного вопроса министерством было предложено совместно разработать план работы по привлечению дополнительных внебюджетных источников финансирования, а также информационной поддержки мероприятия.Несмотря на последнее заявление Эльбруса Нигматуллина, министерство молодежной политики и спорта РБ по по-прежнему готово оказать содействие в организации и проведении данного турнира в соответствии с порядком финансирования и нормами министерства, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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