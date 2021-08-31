«Мне не терпится сыграть на «Олд Траффорд» перед полным стадионом» - Роналду

«Манчестер Юнайтед» - клуб, который всегда занимал особое место в моем сердце, и я был потрясен всеми сообщениями, которые я получил с момента объявления в пятницу. Мне не терпится сыграть на «Олд Траффорд» перед полным стадионом и снова увидеть всех болельщиков. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после международных игр и надеюсь, что у нас впереди очень успешный сезон», - приводит слова Роналду "Совесткий спорт".