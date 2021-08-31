«Мне не терпится сыграть на «Олд Траффорд» перед полным стадионом» - Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свое возвращение в «Манчестер Юнайтед». Форвард перебрался из туринского «Ювентуса».
«Манчестер Юнайтед» - клуб, который всегда занимал особое место в моем сердце, и я был потрясен всеми сообщениями, которые я получил с момента объявления в пятницу. Мне не терпится сыграть на «Олд Траффорд» перед полным стадионом и снова увидеть всех болельщиков. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после международных игр и надеюсь, что у нас впереди очень успешный сезон», - приводит слова Роналду "Совесткий спорт".
Ранее «Ювентус» опубликовал заявление, в котором раскрывались финансовые детали сделки с Роналду. «Старая синьора» раскрыла, что сумма трансфера Криштиану в «Манчестер Юнайтед» составила 15 миллионов евро, которые должны быть выплачены в течение пяти лет. Кроме того, при достижении конкретных спортивных целей «красных дьяволов» и самого Роналду в контракте предусмотрены бонусы «Ювентусу» в размере 8 миллионов евро.
Напомним, Криштиану ранее уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи за «красных дьяволов» и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.