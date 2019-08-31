Серия побед прервана: «Уфа» уступила «Оренбургу» на своем поле

В первом тайме «уфимцы» будто провалились. Команда из соседнего региона заставила попотеть подопечных Вадима Евсеева, а после забитого пенальти Деспотовичем под занавес первого отрезка игры и удаления Александра Пуцко «горожане» вовсе взялись за голову.

Лучшим игроком матча стал нападающий гостей Джордже Деспотович, открывший счет в игре: он реализовал пенальти в первом тайме (40'). Как сообщает Матч ТВ, для нападающего этот мяч стал 4-м в текущем сезоне РПЛ.

Во втором тайме «Уфа» играла в меньшинстве (была удален Александр Пуцко), хоть и недолго: с поля был удален игрок «Оренбурга» Виталий Шахов. Впрочем, это не помешало «Оренбургу» забить творой мяч в ворота уфимцев (георгий Зотов, 66'). Практически сразу после этого гости допустили ошибку в обороне и пропустили удар Вячеслава Кротова (68'). Впоследствии атаки «Уфы» не увенчались успехом. Итоговый счет 1:2 в пользу гостей.