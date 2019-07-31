Футболист Луис Адриано покинул «Спартак» и перешел в «Палмейрас»

Контракт между спортсменом и бразильским клубом уже подписан. Об этом информирует RNS.

По условиям договора, за «Палмейрас» Луис Адриано должен играть в течение четырех лет. Футболист перешел в новый клуб бесплатно. Адриано просто хотел вернуться назад в Бразилию. Спортсмен разорвал контракт со «Спартаком», и отказался от причитающейся ему зарплаты.