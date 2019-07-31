Фото: pxhere.com
Футболист Луис Адриано покинул «Спартак» и перешел в «Палмейрас»
Вчера, 16:55Спорт
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Игрок московского футбольного клуба «Спартак» Луис Адриано принял решение перейти в бразильский ФК «Палмейрас».
Контракт между спортсменом и бразильским клубом уже подписан. Об этом информирует RNS.
По условиям договора, за «Палмейрас» Луис Адриано должен играть в течение четырех лет. Футболист перешел в новый клуб бесплатно. Адриано просто хотел вернуться назад в Бразилию. Спортсмен разорвал контракт со «Спартаком», и отказался от причитающейся ему зарплаты.
В московском клубе Луис Адриано оказался в 2017 году. Он перешел в него из итальянского ФК «Милан». За «Спартак» легионер сыграл в 79 матчах. За это время Адриано смог забить 25 голов и отдать 15 результативных передач.
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