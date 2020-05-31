УЕФА намеревается доиграть текущий розыгрыш Лиги чемпионов в Германии
Сегодня, 18:10СпортФото: pixabay.com
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Текущий сезон Лиги чемпионов может пройти в формате «Финала четырех», а все оставшиеся матчи пройдут в августе.
Как сообщает «Советский спорт», организация планирует провести все оставшиеся встречи на стадионах в Германии, где уже возобновили национальное первенство.
Отмечается, что встречи 1/8 финала могут состояться 7 и 8 августа, четвертьфинальные – 13 и 14 августа, а решающий поединок будет сыгран 31-го числа.
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