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В Туймазах появится центр спортивной реабилитации
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Весна в БашкирииБолеем за нашихАнтикоррупция
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В Туймазах появится центр спортивной реабилитации
Сегодня, 14:38СпортРазиф АбдуллинФото: bashkortostan.er.ru
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