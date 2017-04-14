В Туймазах появится центр спортивной реабилитации

Скорее всего, он откроется 1 сентября.

Депутат Госдумы от Башкирии Рима Баталова провела прием граждан в Общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Уфе. В ходе приема выяснилась одна хорошая новость. Один из жителей Туймазов, врач по профессии, ранее обратился к депутату с идеей открыть в городе реабилитационный центр для спортсменов, завершающих свою карьеру. Теперь реализация этой идеи вышла на финишную прямую.

- Глава администрации Туймазов пошел навстречу, и теперь нашей некоммерческой организации выделили здание, - рассказал Медиакорсети спортивный врач с многолетним стажем Фанил Гимазов. – Мы над этим работали три года, большую помощь оказал Ринат Марсович Зарипов (председатель комитета по спорту администрации Туймазинского района - прим.). К первому сентября готовимся открыть этот центр. Это будет Дворец спортивной медицины для западного региона Башкирии: для городов Туймазы и Белебея, для Туймазинского, Шаранского, Бакалинского, Чекмагушевского, Буздякского, Ермекеевского и Белебеевского районов. Востребованность у центра будет большая, спортивная медицина – это актуальная ниша.

- Спортсмены выкладываются на тренировках и соревнованиях, поэтому часто подрывают свое здоровье. Этот центр нужен для того, чтобы они могли реабилитироваться во время завершения своей спортивной карьеры. Важно, чтобы они не думали, что отдали спорту всё, и теперь никому не нужны, - пояснила необходимость такого центра депутат Госдумы Рима Баталова.

В таком реабилитационном центре спортсмены со стажем смогут поправить свое здоровье, а дети – пройти диспансеризации. Как отмечает депутат, сегодня во многих городах страны диспансеры закрываются, а ведь обследовать детей перед приходом в спортивные школы крайне важно.

Помощник депутата Айдар Шарипкулов рассказал Медиакорсети, что выделение здания под центр стало возможным благодаря федеральному закону об НКО (некоммерческих организациях), а Фанилу Гимазову была оказана юридическая помощь в ходе реализации его идеи.

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