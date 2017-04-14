В башкирский футбол вернулся «Содовик»

Спустя 10 лет после закрытия клуба команда с таким названием заявилась во вторую лигу чемпионата Башкирии.

В минувшие выходные во вторую лигу чемпионата Башкирии по футболу заявилась команда «Содовик», сообщает интернет-портал sterlitamakcity.ru.

Любители футбола помнят стерлитамакский ФК «Содовик», высшим достижением которого было 6 место в чемпионате России среди команд первого дивизиона (2006 год). 2007 год для «Содовика» стал последним.

- Это действительно так, - сообщил Медиакорсети генеральный директор Федерации футбола и мини-футбола Башкирии Вадим Ахметов. – Тренирует команду Валерий Стасевич, курирует ее инспектор нашей федерации Виктор Васильев.

Чтобы вернуться в профессиональный футбол, команде нужно стать профессиональным футбольным клубом, пояснил Вадим Ахметов. Для этого с каждым игроком должны быть подписаны контракты, команда должна иметь статус юридического лица и иметь финансовые гарантии. И только после этого можно заявиться во вторую лигу ПФЛ в зону «Урал и Поволжье», и, став победителем в зоне, выйти в ФНЛ. Так что пока о реальном возрождении ФК «Содовик» говорить еще рано.

Но тем не менее пожелаем новоиспеченной команде хорошей игры и спортивного будущего.

Материалы по теме