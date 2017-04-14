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В башкирский футбол вернулся «Содовик»
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Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В башкирский футбол вернулся «Содовик»
Сегодня, 10:27СпортРазиф АбдуллинФото: Разиф Абдуллин/ Mkset.ru
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