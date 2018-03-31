“Салават Юлаев” попрощается с пятью хоккеистами

Среди тех, кто в новом сезоне не будет играть за “Салават Юлаев”, названы имена вратаря Бена Скривенса, защитника Максима Гончарова, нападающих Евгения Короткова и Михаила Юнькова.

Также было решено, что клуб обойдется и без услуг шестого легионера Оскара Бартулиса.

Ождиается, что новые ближайшее время “Салават Юлаев” объявит еще о нескольких изменениях состава. Есть вероятность, что не останется на своем месте и главный тренер клуба – его может сменить Вячеслав Быков, выигравший в 2011 году Кубок Гагарина вместе с “Салаватом Юлаевым”.