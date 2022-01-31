На предстоящих Олимпийских играх в Пекине Башкирию представят 14 спортсменов

На предстоящих Олимпийских играх в Пекине Башкирию представят 14 спортсменов
На предстоящих Олимпийских играх в Пекине Башкирию представят 14 спортсменов
Сегодня, 12:52СпортЭлина СайфрановаФото: olympics.com
4 февраля в Пекине стартуют 24-е Олимпийские игры, на которых Башкирию будут представлять 14 спортсменов в таких видах спорта как хоккей, бобслей, биатлон, шорт-трек и скелетон, сообщается на оперативном совещании в правительстве региона.

Стало известно, что в Пекине на 24-х Олимпийских играх Башкирию будут представлять 14 спортсменов, в таких видах спорта как хоккей, бобслей, биатлон, шорт-трек и скелетон, сообщается на оперативном совещании в правительстве региона.

Как сообщается на оперативном совещании в правительстве, также в играх будут участвовать воспитанники башкирского спорта по направлениям сноуборд, хоккей и конькобежный спорт.

Отметим, Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Напомним, что на Летних Олимпийских играх в Токио-2020 в составе сборной России от республики выступили пять спортсменов, двое — завоевали золотую и серебряную медали. Кроме того, на Паралимпиаде, которая состоялась там же, в Токио, 12 медалей завоевали наши, башкирские спортсмены.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы