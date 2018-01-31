Хёрст, Пирло и Лопырева дали старт путешествию кубка ЧМ-2018 в Лондоне
Если в прошлом году кубок ЧМ-2018 побывал в 16 городах России, то теперь ему предстоит побывать 91 город в 51 стране, сообщает «Советский спорт».
В официальной церемонии старта международного этапа тура кубка ЧМ-2018 приняли участие автор единственного хет-трика в финальных матчах чемпионатов мира сэр Джеффри Хёрст (чемпиона мира в составе сборной Англии в 1966 году), итальянский полузащитник, чемпион мира 2006 года Андреа Пирло и посол Тура Кубка Чемпионата мира по футболу Виктория Лопырева.
- Я горжусь тем, что стала первой женщиной, подписавшей контракт с FIFA на участие в мировом Туре Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA с Соса-Cola, - сказала Виктория Лопырева. - Мне было безумно интересно и почетно находиться в компании чемпионов мира – Андреа Пирло и Джеффри Хёрста – единственных, кому было разрешено прикасаться к Официальному Кубку на таком глобальном мероприятии.
Первую остановку через пару дней Кубок ЧМ-2018 сделал в столице Шри-Ланки Коломбо, следующие страны в туре - Тайланд, Лаос, Макао, Тонга.
15 июля этот главный футбольный трофей достанется победителю российского мундиаля на московском стадионе «Лужники». В Россию кубок вернется в мае 2018 года, чтобы побывать во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.
Справка. Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA сделан из чистого золота, весит 6,142 кг и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. В таком виде Официальный Кубок существует с 1974 года. Прикасаться к нему могут только победители чемпионата мира и главы государств. Увидеть этот трофей – уникальная возможность, предоставляемая всем желающим во время Тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA™, организованного компанией Coca-Cola.