Там 22 января стартовал международный этап тура кубка чемпионата мира по футболу FIFA 2018 с Coca-Cola.

Если в прошлом году кубок ЧМ-2018 побывал в 16 городах России, то теперь ему предстоит побывать 91 город в 51 стране, сообщает «Советский спорт».

В официальной церемонии старта международного этапа тура кубка ЧМ-2018 приняли участие автор единственного хет-трика в финальных матчах чемпионатов мира сэр Джеффри Хёрст (чемпиона мира в составе сборной Англии в 1966 году), итальянский полузащитник, чемпион мира 2006 года Андреа Пирло и посол Тура Кубка Чемпионата мира по футболу Виктория Лопырева.

- Я горжусь тем, что стала первой женщиной, подписавшей контракт с FIFA на участие в мировом Туре Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA с Соса-Cola, - сказала Виктория Лопырева. - Мне было безумно интересно и почетно находиться в компании чемпионов мира – Андреа Пирло и Джеффри Хёрста – единственных, кому было разрешено прикасаться к Официальному Кубку на таком глобальном мероприятии.

Первую остановку через пару дней Кубок ЧМ-2018 сделал в столице Шри-Ланки Коломбо, следующие страны в туре - Тайланд, Лаос, Макао, Тонга.

15 июля этот главный футбольный трофей достанется победителю российского мундиаля на московском стадионе «Лужники». В Россию кубок вернется в мае 2018 года, чтобы побывать во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.