Семин оценил шансы сборной России выйти на чемпионат мира

Семин оценил шансы сборной России выйти на чемпионат мира
Семин оценил шансы сборной России выйти на чемпионат мира
Сегодня, 19:45СпортФото: pxhere.com
Противником сборной России по стыковым матчам будет Польша, а также победитель матча Швеция - Чехия.

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что сборная России имеет хорошие шансы выйти на чемпионат мира в Катаре.

"Шансы равные, у нас есть преимущество своего поля в матчах. Все будет зависеть от того, как команда подойдет к матчу, четыре месяца - довольно большой срок, как мы их проведем, от этого будет зависеть результат", - цитирует Семина "Советский спорт", ссылаясь на ТАСС.

Первый стыковой матч сборной России пройдет 24 марта, место проведения будет определено позднее, а противником команды, которой продолжит руководить Валерий Карпин, будет сборная Польши.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы