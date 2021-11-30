Семин оценил шансы сборной России выйти на чемпионат мира

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что сборная России имеет хорошие шансы выйти на чемпионат мира в Катаре.
"Шансы равные, у нас есть преимущество своего поля в матчах. Все будет зависеть от того, как команда подойдет к матчу, четыре месяца - довольно большой срок, как мы их проведем, от этого будет зависеть результат", - цитирует Семина "Советский спорт", ссылаясь на ТАСС.
Первый стыковой матч сборной России пройдет 24 марта, место проведения будет определено позднее, а противником команды, которой продолжит руководить Валерий Карпин, будет сборная Польши.