Сергей Хусаинов: Судья Иванов лишил «Краснодар» двух пенальти в матче с «Химками»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает, что главный арбитр Сергей Иванов не назначил два пенальти в пользу «Краснодара» в игре 16-го тура РПЛ против «Химок».

По мнению эксперта, подмосковный клуб должен был быть наказан на 46-й минуте за фол Брайана Идову на Игоре Смольникове. «Когда футболист ведет мяч на скорости, достаточно минимального толчка, чтобы сбить его с движения. Идову чуть-чуть левым бедром по-хоккейному сыграл в Смольникова, а в мяч сыграть даже не пытался. Очевиднейший фол и пенальти, который не был назначен», — цитирует Хусаинова «Советский спорт». Также Хусаинов считает, что на 91-й минуте Александр Филин нарушил правила против Ари. «Еще один очевидный пенальти. Филин рукой задержал Ари. Иванов был рядом и не мог не заметить нарушения. Сдается мне, в „Химках“ начались какие-то нехорошие дела, потому что оправдания решениям арбитра нет», — заключил эксперт. Напомним, 28 ноября «Химки» на своем поле обыграли «Краснодар» со счетом 1:0.

