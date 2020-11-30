Сергей Хусаинов: Судья Иванов лишил «Краснодар» двух пенальти в матче с «Химками»

«Когда футболист ведет мяч на скорости, достаточно минимального толчка, чтобы сбить его с движения. Идову чуть-чуть левым бедром по-хоккейному сыграл в Смольникова, а в мяч сыграть даже не пытался. Очевиднейший фол и пенальти, который не был назначен», — цитирует Хусаинова «Советский спорт».