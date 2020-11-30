Сергей Хусаинов: Судья Иванов лишил «Краснодар» двух пенальти в матче с «Химками»

Сергей Хусаинов: Судья Иванов лишил «Краснодар» двух пенальти в матче с «Химками»

Вчера, 22:14СпортPhoto: pixabay.com
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает, что главный арбитр Сергей Иванов не назначил два пенальти в пользу «Краснодара» в игре 16-го тура РПЛ против «Химок».

По мнению эксперта, подмосковный клуб должен был быть наказан на 46-й минуте за фол Брайана Идову на Игоре Смольникове.

«Когда футболист ведет мяч на скорости, достаточно минимального толчка, чтобы сбить его с движения. Идову чуть-чуть левым бедром по-хоккейному сыграл в Смольникова, а в мяч сыграть даже не пытался. Очевиднейший фол и пенальти, который не был назначен», — цитирует Хусаинова «Советский спорт».

Также Хусаинов считает, что на 91-й минуте Александр Филин нарушил правила против Ари.

«Еще один очевидный пенальти. Филин рукой задержал Ари. Иванов был рядом и не мог не заметить нарушения. Сдается мне, в „Химках“ начались какие-то нехорошие дела, потому что оправдания решениям арбитра нет», — заключил эксперт.

Напомним, 28 ноября «Химки» на своем поле обыграли «Краснодар» со счетом 1:0.

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