Гончаренко не поддерживает решение Шкурина об отказе выступать за сборную Белоруссии

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко выступил против решения нападающего армейцев Ильи Шкурина отказаться от выступлений за сборную Белоруссии. Об этом сообщает «Советский спорт», цитируя интервью Гончаренко для YouTube-канала Нобеля Арустамяна.
Ранее Шкурин заявил, что он не будет играть за Белоруссию пока у власти будет находиться Александр Лукашенко. Гончаренко по этому поводу сказал следующее:
«Я не беру сейчас политику. Век футболиста очень короткий. Его решение не играть я абсолютно не поддерживаю.
В моем понимании, Шкурин приезжает играть для простого мужика, который приходит с завода посмотреть на национальную сборную. Ну как-то привязывать сюда политическую составляющую…
Ты должен играть не для главного тренера, главы федерации или президента страны. Ты должен играть для болельщика».