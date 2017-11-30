Бобслеисту из Башкирии Ильвиру Хузину запретили участие в Олимпиадах

Сборная России уже лишилась первого места в командном зачете по итогам Сочинской Олимпиады.

Накануне стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх группу российских бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина, который является воспитанником башкирского спорта. Как следует из официального сообщения МОКа, причиной стали нарушения антидопинговых правил.

Из пресс-релиза следует, что всем троим бобслеистам отныне запрещено выступать на Олимпийских играх и вообще участвовать в каких-либо мероприятиях, проводящихся под эгидой МОК.

Напомним, по итогам зимней Олимпиады в Сочи первоначально российская сборная была безусловным лидером по числу полученных медалей. Однако позднее, когда разразился допинговый скандал, комиссия МОК лишила сборную России десяти медалей, завоеванных на Сочинских Играх. Четыре медали (одна золотая и три серебряные) из них были с лыжных гонок, две золотые медали бобслеистов Зубкова, две - в скелетоне, а также две серебряные медали в биатлоне. Среди пострадавших таким образом спортсменов уже были выходцы из Башкирии - например, биатлонистка Ольга Вилухина.