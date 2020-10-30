В Башкирии пройдет этап Кубка мира по сноуборду

В Башкирии пройдет этап Кубка мира по сноуборду

Вчера, 14:36СпортАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В феврале на горнолыжном курорте «Банное» в Башкирии пройдет этап Кубка мира по сноуборду в параллельном и параллельном гигантском слаломе, сообщает Федерация сноуборда России. Ранее соревнования должны были состояться в начале декабря.

Этап Кубка мира пройдет в Башкирии 6–7 февраля. Перед соревнованиями на горнолыжном курорте «Банное» запланирован этап Кубка мира по параллельному слалому 30 января в Москве.

Проведение двух последовательных этапов в нашей стране позволит минимизировать риски для спортсменов, связанные с эпидемиологической обстановкой — избежать дополнительных перелётов и тестов, сообщила координатор международных соревнований ФСР Светлана Сафина.

Напомним, ранее правительство Башкирии рекомендовало перенести все массовые мероприятия в республике из-за распространения коронавируса. Отметим, что на сегодняшний день подтверждено 92 новых случаев заболевания.

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