"Салават Юлаев" сыграет с "Ак Барсом" в альтернативой форме
Сегодня, 12:48СпортРустэм БашкирцевФото: hcsalavat.ru
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Как стало известно Медиакорсети, "Салават Юлаев" планирует провести оставшиеся в регулярном чемпионате матчи с казанским "Ак Барсом" в альтернативном комплекте формы.
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Дизайнеры приступили к разработке специальных свитеров по тематике "Зеленого Дерби".
Напомним, в прошлом году культовое противостояние "Салавата" и "Ак Барса" обзавелось собственным логотипом и линейкой лимитированной атрибутики.
4 января соперники сыграют в Казани, 20 февраля пройдет матч в Уфе. Для уфимцев эта игра станет заключительной в регулярном сезоне.
"Юлаевцы" и "барсы" уже дважды играли в текущем чемпионате. В домашних стенах уфимцы проиграли - 4:5Б (по буллитам), на выезде проиграли - 1:3.
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