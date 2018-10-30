"Салават Юлаев" сыграет с "Ак Барсом" в альтернативой форме

Дизайнеры приступили к разработке специальных свитеров по тематике "Зеленого Дерби".

Напомним, в прошлом году культовое противостояние "Салавата" и "Ак Барса" обзавелось собственным логотипом и линейкой лимитированной атрибутики.

4 января соперники сыграют в Казани, 20 февраля пройдет матч в Уфе. Для уфимцев эта игра станет заключительной в регулярном сезоне.