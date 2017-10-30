«Уфа» одержала волевую победу над «Рубином»

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Матч в Уфе закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля
Матч «Уфы» и казанского «Рубина» начался с быстрого гола гостей на второй минуте.
Быстро введенный из акта мяч в штрафной подхватывает Карадениз. «Уфа» сумела отыграться еще в первом тайме. Дмитрий Стойкий после паса Живоглядова буквально внес мяч в ворота Рыжикова. Второй тайм уфимцы сумели выиграть.
В концовке матча прорыв Слая остановил защитник с нарушением правил. Судья назначает штрафной, который классно пробил Ванек. Рыжиков не смог отбить мяч.
2-1 - первая победа «Уфы» над «Рубино»м в истории их встреч.
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