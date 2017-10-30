Сегодня «Уфа» сыграет с казанским «Рубином» - прогнозы и интриги матча

Игра состоится на уфимском стадионе «Нефтяник» в 19 часов местного времени.

Футбольные клубы между собой в премьре-лиге сыграли шесть матчей, три из них закончились вничью, а три раза выиграли казанцы. Сейчас в турнирной таблице соперники расположились по соседству, «Рубин», «Ростов» и «Уфа» с 18 очками делят 8-10 места.

Интриги матча

«Уфа» пока не разу не выигрывала «Рубин», и первая победа над гостями может случиться именно сегодня. В последних четырех играх «Уфа» не проигрывала, победив лидера чемпионата московский «Локомотив», а «Рубин», как констатируют многие эксперты, находится в «разобранном состоянии». С 9 сентября казанский клуб забил в чемпионате только один гол, к тому же на прошлой неделе сыграл в Кубке России, уступив "Крыльям Советов", а значит имел меньше времени для отдыха и восстановления физических кондиций игроков.

Последний домашний матч «Уфа» уступила «Рубину» в жесточайшей борьбе 2:3, играя в меньшинстве, могла свести матч вничью, но не смогла реализовать пенальти. Это первая встреча Сергея Семака и Курбана Бердыева в качестве главных тренеров «Уфы» и «Рубина». Раньше противостояние тренеров, когда Бердыев возглавлял «Ростов», завершалось поражениями уфимской команды. Посмотрим, что будет теперь.

Прогноз от Егора Титова

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов считает, что команды сыграют вничью.

- «Уфа» отдыхала, а «Рубин» играл на Кубок, да ещё и уступил «Крыльям», - пояснил Егор Титов. - Какие-то системные проблемы есть у казанцев. Казалось, придёт Бердыев и сразу же всё наладит, команда начнёт исправно набирать очки, а этого не произошло. Игроки вроде бы хорошего класса, но есть ощущение, что это не команда Бердыева. От многих он бы отказался, если бы была возможность, а приобрёл бы других исполнителей. Возможно, после зимнего трансферного окна казанцы заиграют так, как от них многие ждут.

- «Уфа» в последних матчах смотрелась достойно, набирала очки, причём даже в гостевых встречах, - продолжил эксперт. - Здесь встреча у себя дома, нужно постараться играть даже на победу, бояться некого. Но я всё-таки жду, что матч завершится вничью, причём 0:0 самый вероятный счёт, учитывая то, в каком стиле играют команды, а также проблемы «Рубина» с реализацией.