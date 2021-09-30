Фабио Капелло отметил хорошую игру Миранчука, но назвал ленивым футболистом

Фабио Капелло отметил хорошую игру Миранчука, но назвал ленивым футболистом
Фабио Капелло отметил хорошую игру Миранчука, но назвал ленивым футболистом
Вчера, 21:08СпортФото: pxhere.com
Полузащитник сборной России выступает за «Аталанту».

Фабио Капелло и Антонио Конте обсудили полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука.

Капелло вспомнил, как Миранчук дебютировал при нем в составе сборной России. «У него отличные качества, жаль, что он немного ленивый», - сказал Фабио.

«Обычно у Гасперини [главного тренера Аталанты] ленивые игроки меняются в лучшую сторону», - передает слова Конте и Капелло «Советский спорт».

Отметим, что в составе «Аталанты» Миранчук сыграл в общей сложности 36 матчей, в которых смог забить семь мячей и отдать три голевые передачи. В текущем розыгрыше серии А полузащитник сыграл в четырех матчах и не отметился результативными действиями. Добавим, что Миранчук лишь в одном матче вышел в стартовом составе команды из Бергамо в текущем сезоне.

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