Фабио Капелло отметил хорошую игру Миранчука, но назвал ленивым футболистом

Отметим, что в составе «Аталанты» Миранчук сыграл в общей сложности 36 матчей, в которых смог забить семь мячей и отдать три голевые передачи. В текущем розыгрыше серии А полузащитник сыграл в четырех матчах и не отметился результативными действиями. Добавим, что Миранчук лишь в одном матче вышел в стартовом составе команды из Бергамо в текущем сезоне.