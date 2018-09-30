Худеть легко с «Веллбери»: как «ленивые» тренировки могут изменить жизнь

Это ли не мечта: худеть без трех подходов на тренажере в зале и километровых заплывов…Выбор пал на так называемые Smart тренировки: они уникальны тем, что тренажеры сами подстраиваются под потребности тела. Тонусные столы заменяют полноценное занятие в зале, а некоторые из них даже превышают эффективность классических кардио и силовых тренировок.

Лежать и ничего не делать? Нет

Сначала я наивно полагала, что лягу «звездочкой», а тренажер сделает мне точеную талию и ровный рельеф пресса без моего участия. Но это совсем не так: выполнение упражнений требует концентрации и, конечно, усилий.

Тонусных столов несколько: для мышц бедер и ягодиц, для идеального пресса, для живота, бедер и ягодиц, внутренней поверхности бедра, плечевого пояса, а также для спины и косых мышц живота.

Идеальная тренировка совмещает в себе упражнения на трех-четырех тренажерах. Также к силовой нагрузке можно добавить кардио: тренажер-лестницу, беговую дорожку, вакуумный тренажер и занятие на виброплатформе. Если первые два элемента мы нередко встречаем в фитнес-залах, то последние – настоящая редкость, остановимся на них подробнее.

О баротренажерах

Вакуумный или баротренажер позволяет сочетать беговую дорожку и ускоренное сжигание жировых отложений за счет пониженного давления в вакууме. Под действием давления улучается циркуляция крови и идет активное сжигание калорий. Испытала на себе это непривычное ощущение и я: дорожка словно оказывает сопротивление и кажется, что тебя «засасывает в пылесос». При этом результат виден уже на следующее утро: исчезла отечность в ногах.

Тренировка для всего

Виброплатформа – тренажер, который подходит для укрепления всех мышц, включая лицевые: во время выполнения любого из упражнений работает сразу все тело. Наверное, это одна из самых сложных тренировок, так как после пяти-шести минут на платформе трудно не то что выполнять задание, но и просто сохранять равновесие. В случае с виброплатформой самый первый результат можно увидеть сразу: румяное лицо, а также легкость и покалывание по всему телу.

Галопом к стройной фигуре

О том, что верховая езда безусловно полезна, все мы прекрасно знаем. Но не каждый отважится оседлать коня, да и зачастую это требует немалых затрат. Иппотренажер станет отличной заменой верховой езде, так как на нем задействуются все те же самые группы мышц, что и при занятиях конным спортом. Такая тренировка прекрасно укрепляет мышцы спины и придает тонус всему организму.

Релаксация и похудение

Отдыхать и худеть можно – единогласно считают специалисты. В клубе «Веллбери» есть несколько вариантов расслабляющей тренировки - это прессотренинг с помощью специальных лимфоштанов и лимфокуртки. Как это работает? Костюм оказывает на тело лимфодренажный эффект, тренинг улучшает процессы кровотока, решает проблему отечности и способствует выведению лишней жидкости.

В завершении тренировки рекомендуется принять контрастный душ и расслабиться в кабинете массажиста. Умелые руки специалиста снимут зажимы и напряженность мышц и помогут настроить вас на следующее занятие.