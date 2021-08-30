Радий Хабиров назвал медалистов из Башкирии на паралимпиаде в Токио

Глава Башкирии Радий Хабиров с радостью объявил победителей на Паралимпийских играх 2021 в Токио. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве.
Так, золотую медаль на соревнованиях взяла Елена Прокофьева, которая стала чемпионкой мира по настольному теннису спорта для лиц с интеллектуальными нарушениями.
В соревнованиях по плаванию серебро получила Анна Крившина, которая плыла на дистанции 100 метров на спине, Андрей Николаев также взял серебряную медаль, преодолев 100 метров в вольном стиле. Бронзовым призёром по плаванию стала Аделина Разетдинова.
Никита Нагаев выиграл бронзовую медаль на соревнованиях по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в фехтовании.