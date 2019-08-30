Малыши на дистанции, дизайн медалей, комментатор Губерниев: всё о марафоне в Уфе

Накануне, 29 августа, на пресс-конференции в Уфе организаторы Международного марафона рассказали о том, как пройдет данное мероприятие.

Напомним, марафон состоится в ближайшее воскресенье 1 сентября. По словам организаторов, его маршрут проляжет по центру башкирской столицы. Старт запланирован в начале улицы Заки Валиди, затем бегуны повернут на улицу Гафури, далее - на Пушкина и Карла Маркса. После они пробегут по улицам Ленина и Революционной, с нее попадут на улицы Мустая Карима, Коммунистическую, Чернышевского, Достоевского, Крупской, Кирова, и Театральную. Финишной точкой марафона станет стадион «Динамо».

Соответственно в районе вышеуказанных улиц полдня будет ограничено движение транспорта - с 6 утра до 14:00.

Участники марафона смогут выбрать комфортную для себя дистанцию – от 2 до 42 километров, намечено в целом 5 забегов.

Кстати, уфимский марафон станет первым в России, на котором попробуют свои силы приверженцы скандинавской ходьбы на дистанциях в 5 и 10 километров.

И еще одно новшество - впервые в Уфимском марафоне поучаствуют дети в возрасте до 7 лет. Специально для малышей забеги устроят на стадионе «Динамо», но днем раньше - в субботу.

На марафон приедут специально приглашенные гости, его ведущим станет известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

На пресс-конференции был представлен новый дизайн медалей Уфимского международного марафона.

Организаторы обещают множество сюрпризов. И только одно останется неизменным - дождливая погода в день марафона, как отметили в соцсетях.