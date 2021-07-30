Арест министра, перерасчет за отопление и сбор урожая. Итоги дня в Башкирии

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать туймазинский клуб «Спартак» на один миллион рублей, а также снять у него еще три очка и запретить директору клуба Артуру Терегулову «осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 6 месяцев». А все из-за поддельного ПЦР-тестов спортсменов.