Самедов завершил карьеру футболиста

RT пишет, что карьера Самедова началась в 2002 году московском «Спартаке», с которым он завоевал титул чемпиона РПЛ. В разные периоды времени он выступал в составе команд «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов». На его счету победы в Кубке и Суперкубке России в составе красно-белых и с «Локомотивом».