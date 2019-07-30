Самедов завершил карьеру футболиста

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Экс-полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов заявил о том, что завершает профессиональную карьеру.
RT пишет, что карьера Самедова началась в 2002 году московском «Спартаке», с которым он завоевал титул чемпиона РПЛ. В разные периоды времени он выступал в составе команд «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов». На его счету победы в Кубке и Суперкубке России в составе красно-белых и с «Локомотивом».
Отмечается, что за сборную России Самедов провел пятьдесят три матча и забил семь мячей.
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