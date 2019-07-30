Андрей Василевский получит за восемь лет 76 миллионов долларов

Воспитанник уфимского хоккея, а ныне голкипер клуба НХЛ «Тампы Бэй Лайтнинг» подписал многолетний контракт, существенно пополнив свой банковский счет. 44,5 с половиной миллионов долларов ему выплатят сразу в виде подписного бонуса. Сам новый контракт начнет действовать с 2020 года.

Уже известно раскладка по зарплате вратаря. Как сообщает, Championat.com, максимальную сумму по соглашению он получит в сезоне 2024/25, который принесет ему 5,5 миллионов долларов. Минимальные деньги — 1 миллион «зеленых» упадут на его счет через два года, в сезоне -2021/22. Однако прекрасным довеском к этому станет бонус в виде еще 10 миллионов!

Ну, а средняя зарплата Андрея Василевского будет колебатся 3 до $ 5 миллионов долларов. По словам агента хоккеиста Дэна Мильштейна,

Василевский остался доволен сделкой. При том, что переговоры о новом контракте шли три месяца. Как сказал агент, контракт вратаря идентичен соглашению Никиты Кучерова и он его вполне устроил.