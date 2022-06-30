Бивол рассказал, в каком отрезке боя он был уверен, что выиграет у Канело

Российский непобежденный полутяжеловес Дмитрий Бивол рассказал, в каком отрезке поединка он был уверен, что одержит победу над Саулем Альваресом.
Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на «РБ-Спорт».
По словам Бивола, он с первого раунда чувствовал, что сможет контролировать весь бой. После третьего отрезка россиянин был уверен, что, если продолжит в том же духе, то одержит убедительную победу.
Бивол нанес второе поражение Альваресу в его карьере. Ранее он проигрывал лишь Флойду Мейвезеру.