Бивол рассказал, в каком отрезке боя он был уверен, что выиграет у Канело

Бивол рассказал, в каком отрезке боя он был уверен, что выиграет у Канело

Бивол рассказал, в каком отрезке боя он был уверен, что выиграет у Канело

Сегодня, 22:37
Спорт
Фото: pxhere.com
Россиянин одержал победу решением судей.

Российский непобежденный полутяжеловес Дмитрий Бивол рассказал, в каком отрезке поединка он был уверен, что одержит победу над Саулем Альваресом.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на «РБ-Спорт».

По словам Бивола, он с первого раунда чувствовал, что сможет контролировать весь бой. После третьего отрезка россиянин был уверен, что, если продолжит в том же духе, то одержит убедительную победу.

Бивол нанес второе поражение Альваресу в его карьере. Ранее он проигрывал лишь Флойду Мейвезеру.

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