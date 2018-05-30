Семак ушел в «Зенит»: кто возглавит футбольный клуб «Уфа»

Вчера, 29 мая, Сергей Семак подписал контракт с ФК «Зенит» и стал его новым главным тренером. Для Уфы это означает, что футбольному клубу «Уфа» придется искать ему замену. Накануне важного этапа в истории уфимского футбола, первых отборочных игр в Лиге Европы, очень важно, кто возглавит «Уфу». Мы решили найти варианты ответов на этот вопрос.

Но вначале немного о Семаке. Сергей Богданович подписал контракт на 2 года с возможностью продления на год. В своем первом интервью в качестве главного тренера «Зенита» он поблагодарил уфимский клуб:

- Сегодня я очень рад. Хочется поблагодарить «Уфу», которая предоставила мне шанс получить определенный опыт. Болельщикам, руководству, тренерскому штабу, игрокам. Ну а лично я и моя семья рады вернуться в город, который успел стать для нас родным.

- Я понимаю, насколько непросто и сложно будет, впереди много работы, сразу же нужно приступать к своим обязанностям и потихоньку приводить в порядок те вопросы, которые есть сейчас, - сказал он.

10 дней на подбор тренера

Имя нового главного тренера станет известно в течение десяти дней, сказал генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов изданию Чемпионат.com.

- Когда пошли разговоры, что на замену Манчини рассматривают Семака, я не стал подыскивать ему замену, - сообщил Шамиль Газизов. - До вчерашней ночи я не искал нового тренера. Мы всегда готовы к определённым изменениям, но пока рано говорить, кто будет новым главным тренером «Уфы». В течение 10 дней мы обязательно объявим.

- Не буду говорить, что у нас есть список кандидатов, нет его, - добавил гендиректор ФК «Уфа». - Мы будем подыскивать тренера под нашу концепцию, которая у нас чётко определена. Наш клуб — один из немногих в России, который работает по определённой модели, она явно прослеживается. Тренерский штаб и главного тренера будем подбирать под эту концепцию. Мы будем представлять Россию и нашу республику в Лиге Европы, будем зарабатывать очки.

Искать надо среди отечественных специалистов 45-50 лет

Так считает спортивный журналист Усман Ямгуров. В качестве примера он называет Андрея Тихонова. Правда, тот недавно подписал контракт с самарскими «Крыльями Советов».

- Тихонов знает, что в Самаре не те деньги, меньше, чем в Уфе, - сказал Усман Ямгуров. – В Уфу надо искать тренера среди молодого поколения, у которых опыт 5-10 лет, им сейчас 45-50 лет. И не стоит выбирать среди специалистов из Украины, Беларуси или Казахстана, лучше – отечественного.

Эксперт не исключил возможного назначения старшего тренера ФК «Уфа» Сергея Томарова главным тренером, если его поддержат в клубе.

- Томаров – неплохой игрок и умный тренер, - считает Усман Ямгуров. – Но когда тренер молодой, всегда имеет значение, как он выстроит отношения с сильными игроками. Они будут к нему присматриваться, что именно он предложит им как тренер. И местному специалисту надо давать больше времени – 2-3 года. Надо набраться терпения. Если клуб согласен на такую работу, то Сергей Томаров сможет возглавить клуб.

Колыванов может вернуться

Другой спортивный журналист Максим Балобанов предположил, что в клуб может вернуться Игорь Колыванов, возглавлявший ФК «Уфа» в 2012-2015 годы.

- Не удивлюсь, если вернется Игорь Колыванов, - сказал Максим Балобанов. – Когда он уходил из клуба, он сам принял это решение, тогда не раз заявлялось, что связь с ним не теряется и он может вернуться в клуб.

Вариантов назначения главным тренером «Уфы» очень много, считает эксперт. Хотя не все специалисты интересуют клуб.

- Такие тренеры, как Галактионов и Талалаев, по моим данным, не входят в круг интересов «Уфы», - сообщил Максим Балобанов. – Как показывает практика, в уфимском клубе делают ставку на людей с именем. Это могут быть бывшие футболисты уровня сборной России. Тихонов, Кирьяков. Есть много специалистов из этой плеяды.

Мнение болельщика

ФК «Зенит» показал пример работы с болельщиками при выборе нового главного тренера. Клуб провел опрос среди них, назвав имена пяти возможных кандидатов, с большим отрывом в опросе победил Сергей Семак. Был ли это продуманный пиар-ход или руководство клуба в самом деле вдохновилось мнением болельщиков, сказать трудно. Но вдруг и в Уфе воспользуются таким ходом?

Мы решили узнать мнение одного из преданных болельщиков уфимского клуба Рустема Каюмова. Кроме уже прозвучавших фамилий он назвал имя Рашида Рахимова, возглавлявшего грозненский «Терек» в 2013-2017 годы.

- Он много лет работал в «Тереке» и в других командах, - поделился Рустем Каюмов. – Как футболист играл за большие команды, и как тренер всегда показывал хорошие результаты - на уровне 5-7 места. Он сейчас свободен.

Болельщик назвал еще несколько возможных кандидатов: Виллиам, Томаров, Колыванов и Тихонов.

Исходя из этих мнений, редакция Медиакорсети предлагает ответить на вопрос, а кого бы вы хотели видеть на посту главного тренера ФК "Уфа". Мы предлагаем три варианта ответа: Сергей Томаров, Игорь Колыванов и Рашид Рахимов.