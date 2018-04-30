В Уфе служба безопасности закрыла пресс-центр футбольного клуба

И не пустила туда лучшего автора спортивных материалов по итогам «Бала прессы» 2017 года. Корреспондент «Уфимских ведомостей» Марат Лутфрахманов описал ситуацию, произошедшую с ним вчера, 29 апреля, во время матча молодежных команд ФК «Уфа» и СКА-Хабаровск на стадионе «Нефтяник». По распоряжению руководителя службы безопасности уфимского клуба пресс-центр клуба был закрыт, а при попытке зайти в здание клуба журналиста в пресс-центр не пропустили. Сам матч молодежных команд закончился нулевой ничьей. Марат Лутфрахманов во время перерыва между таймами решил зайти в пресс-центр, чтобы погреться и поработать. На входе в здание он встретился с руководителем службы безопасности, тут состоялся такой диалог. - Что вы будете делать в пресс-центре? - Работать, что же еще. - Работайте на трибуне! - Но ведь пресс-центр как раз и существует для журналистов, это же наше рабочее место на стадионе. - Пресс-центр существует только для пресс-конференций. Марат Лутфрахманов по итогам республиканского Бала Прессы 2017 года был признан лучшим автором спортивных материалов. Он считает, что имеет право находиться в пресс-центре, поскольку аккредитован в клубе, а на аккредитационной карте обозначены места, где он может находиться: пресс-центр, ложа прессы и микст-зона. - Пресс-центр - это то место, где журналисты могут и погреться, и попить чаю, и пообщаться друг с другом, и в спокойной обстановке поработать на ноутбуке, - написал Марат Лутфрахманов в своей заметке об инциденте. - Да и в конце концов просто сходить в туалет. - Я бывал в пресс-центрах многих стадионов страны, и везде представителей СМИ встречают как дорогих гостей: кормят, создают все условия, потому что они освещают события, происходящие на стадионе, они – работают. И это нормально, - заключил журналист. - Наверное, все-таки можно объяснить слишком ретивому стражу стадиона, как нужно правильно работать. Не пускать людей на их рабочее место – это не самый эффективный метод борьбы за безопасность на стадионе. Сюжеты: Болеем за наших

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А вы как считаете, кто прав в этом случае? Опрос

Прав журналист, пресс-центр предназначен для работы прессы. Прав руководитель службы безопасности, нечего создавать тепличные условия. Неправы оба, не надо создавать конфликт на пустом месте. Не знаю, мне трудно сказать.

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