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В Уфе служба безопасности закрыла пресс-центр футбольного клуба
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
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В Уфе служба безопасности закрыла пресс-центр футбольного клуба

Сегодня, 11:09СпортРазиф АбдуллинФото: ufawed.info
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