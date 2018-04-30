«Уфа» сыграет дома с ФК «СКА-Хабаровск»

Сегодня ФК «Уфа» принимает на своем поле СКА-Хабаровск. Билеты еще можно приобрести в кассах стадиона «Нефтяник» и онлайн. Интрига встречи заключается в том, сможет ли «Уфа» сохранить теоретические шансы на выход в Лигу Европы.

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов назвал предстоящую игру «самой сложной»:

– 30 апреля в Уфе будет самая сложная игра - со «СКА-Хабаровском». Мы должны взять три очка, команда должна доказать себе и своим болельщикам, что умеет играть. А «СКА-Хабаровск» уже все для себя решил, и они будут играть расслабленно.

В самом деле хабаровчане уже не смогут изменить свое положение в турнирной таблице, сегодня они с 13-ю очками занимают последнее место и в следующем сезоне будут играть в ФНЛ.

Уфимцы сейчас с 36 очками занимают седьмое место, вчера тульский «Арсенал», обыграв «Анжи», обогнал уфимский клуб. Шестое место теоретически может дать клубу, его занявшему, путевку в Лигу Европы. Это пока только теоретический шанс, он может стать реальностью только в том случае, если победителя Кубка России по тем или иным основаниям не допустят до еврокубка.