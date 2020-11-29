ФК «Уфа» разгромила «Тамбов» и прервала 13-матчевую серию без побед в РПЛ

Напомним, после завершения первого круга, когда «Уфа» занимала 16 место, глава попечительского совета Ростислав Мурзагулов пообещал, что команда сохранит прописку в РПЛ, а также заявил, что уфимские футболисты не оставят «камня на камне» от «Тамбова». Эта победа для ФК «Уфа» стала первой за последние 14 матчей РПЛ: последний раз клуб выигрывал в августе. Теперь она поднялась на 15 место, но у расположившегося строчкой ниже «Ротора» есть игра в запасе — если победит, то сместит команду из Башкирии. Так или иначе, от зоны стыковых матчей «Уфу» теперь отделяет на три очка меньше — всего два.