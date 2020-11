ФК «Уфа» разгромила «Тамбов» и прервала 13-матчевую серию без побед в РПЛ

Сегодня, 29 ноября, ФК «Уфа» обыграла в 16 туре Российской премьер-лиги «Тамбов» со счётом 4:0.

Дубль оформил Тимур Жамалетдинов, а ещё по голу забили новички команды Владислав Камилов и Филип Мрзляк. Отметим, что на 37 минуте, уже после счёта 1:0, удаление получил игрок «Тамбова» Александр Грицаенко. Также на 74 минуте в ворота «Уфы» назначили пенальти, но Александр Беленов отразил удар. Также на последних минутах не реализовал пенальти «уфимец» Комнен Андрич. Напомним, после завершения первого круга, когда «Уфа» занимала 16 место, глава попечительского совета Ростислав Мурзагулов пообещал, что команда сохранит прописку в РПЛ, а также заявил, что уфимские футболисты не оставят «камня на камне» от «Тамбова». Эта победа для ФК «Уфа» стала первой за последние 14 матчей РПЛ: последний раз клуб выигрывал в августе. Теперь она поднялась на 15 место, но у расположившегося строчкой ниже «Ротора» есть игра в запасе — если победит, то сместит команду из Башкирии. Так или иначе, от зоны стыковых матчей «Уфу» теперь отделяет на три очка меньше — всего два. «Если не воровать, на миллиард рублей можно выходить в еврокубки». Что ждет ФК «Уфа» Следующая игра «Уфы» состоится 6 декабря — против «Ростова». Их предыдущая встреча закончилась со счётом 0:1 в пользу ростовчан. Тогда Ростислав Мурзагулов раскритиковал судейство, за что получил штраф.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter