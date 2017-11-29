Башкирскую биатлонистку Ольгу Вилухину отстранили от Олимпиады пожизненно

Международный олимпийский комитет вынес решение по делу о нарушении допинговых правил Ольгой Вилухиной и Яной Романовой. Что дальше?

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал на своем официальном сайте решение по поводу рассмотрения дела о нарушении допинговых правил Ольгой Вилухиной и Яной Романовой. МОК признал биатлонисток виновными, пожизненно дисквалифицировал спортсменок, а также аннулировал их результаты на олимпийском турнире в Сочи.

Союз биатлонистов России намерен продолжать свою работу по защите чести и достоинства спортсменок во всех соответствующих инстанциях, включая Международный спортивный арбитраж, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

- Конкретные шаги в этом направлении будут предприняты в ближайшее время, - сообщается на сайте СБР.

Напомним, в понедельник, 27 ноября, Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил Романову и Вилухину от участия в Олимпиадах и аннулировал их результаты на Играх 2014 года. Россия лишена серебряной медали Игр-2014 в эстафете (Вилухина, Романова, Ольга Зайцева и Екатерина Шумилова), Вилухина - еще одного серебра в индивидуальном спринте.

Международный союз биатлонистов (IBU) пока не получил мотивировочную часть решения Международного олимпийского комитета по российским биатлонисткам Яне Романовой и Ольге Вилухиной, передает Р-Спорт.

- Обе спортсменки завершили карьеру, поэтому не будут участвовать в соревнованиях в новом сезоне. Однако IBU временно лишил их права принимать участие во всех соревнованиях под эгидой IBU в любом качестве. Решения МОК могут быть обжалованы в Спортивном арбитражном суде. После получения мотивировочной части, пока не опубликованной комиссией МОК, антидопинговая комиссия IBU рассмотрит возможные последствия, руководствуясь антидопинговыми правилами IBU, - говорится в официальном сообщении Международного союза биатлонистов (IBU).

Ольга Вилухина так отреагировала на эти новости в своем Instagram:

- Что за беспредел ??? Вы ещё не поняли, друзья, что работает какой-то жуткий конвейер?.. нас массово лишают медалей ! Без шанса на положительный исход. Мои медали чистые. Сотни моих проб, взятые за 15 лет в спорте, все отрицательные. И даже та, за которую меня дисквалифицируют! Нас наказывают за чистые пробы...Я была счастлива в Сочи, и эмоции и радость, которую я подарила болельщикам и стране не отнять !!! Я буду бороться и пойду до конца !