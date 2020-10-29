Яка Бийол: Смысл оставаться в ЦСКА, если опять не будет возможности себя проявить

Кроме этого, хавбек отметил, что раздумывает над тем, чтобы остаться в немецкой команде: «Если в Германии я буду чаще выходить на поле и развиваться, я бы, конечно, хотел остаться здесь. Смысл оставаться в ЦСКА, если у меня опять не будет возможностей себя проявить».