Яка Бийол: Смысл оставаться в ЦСКА, если опять не будет возможности себя проявить

Яка Бийол: Смысл оставаться в ЦСКА, если опять не будет возможности себя проявить

Вчера, 23:25СпортPhoto: pxhere.com
Полузащитник «Ганновера», права на которого принадлежат ЦСКА, объяснил свое решение продолжить свою карьеру в Германии.

Как сообщает «Советский спорт», 21-летний хавбек рассказал, что для него было важно восстановить уверенность, которую он потерял в ЦСКА.

Кроме этого, хавбек отметил, что раздумывает над тем, чтобы остаться в немецкой команде: «Если в Германии я буду чаще выходить на поле и развиваться, я бы, конечно, хотел остаться здесь. Смысл оставаться в ЦСКА, если у меня опять не будет возможностей себя проявить».

Напомним, что словенец перешел в российский клуб в 2018 году из «Рудара» за 400 тысяч евро. В общей сложности он провел 66 матчей, забил шесть мячей и сделал пять голевых передач.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы