Яка Бийол: Смысл оставаться в ЦСКА, если опять не будет возможности себя проявить

Полузащитник «Ганновера», права на которого принадлежат ЦСКА, объяснил свое решение продолжить свою карьеру в Германии.

Как сообщает «Советский спорт», 21-летний хавбек рассказал, что для него было важно восстановить уверенность, которую он потерял в ЦСКА. Кроме этого, хавбек отметил, что раздумывает над тем, чтобы остаться в немецкой команде: «Если в Германии я буду чаще выходить на поле и развиваться, я бы, конечно, хотел остаться здесь. Смысл оставаться в ЦСКА, если у меня опять не будет возможностей себя проявить». Напомним, что словенец перешел в российский клуб в 2018 году из «Рудара» за 400 тысяч евро. В общей сложности он провел 66 матчей, забил шесть мячей и сделал пять голевых передач.

