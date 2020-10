Арслан Халимбеков покинул тренерский состав ФК «Уфа». Как сообщает пресс-служба клуба, договор был расторгнут по обоюному согласию.

Напомним, Арслан Халимбеков занимал должность старшего тренера при бывшем рулевом команды Вадиме Евсееве. После ухода Евсеева Халимбеков на несколько дней возглавил «Уфу», пока клуб не заключил контракт с Рашидом Рахимовым. Сейчас ФК «Уфа» идёт на последнем месте в чемпионате России по футболу.

