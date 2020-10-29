Газинский объяснил, почему «Краснодар» проиграл «Челси» с крупным счетом

«Неплохо смотрелись 70 минут, – отметил Юрий. – Всегда неприятно пропускать четыре мяча при своих болельщиках. Нам не хватило свежести в концовке. Понятно, что не хватает ребят. Играем, кто есть живой. Ничего не поделаешь, нужно выходить и выполнять установку тренера. Во втором тайме нужно было больше выжимать. Всегда из любого матча можно сделать выводы. Обидно пропускать четыре гола перед своими болельщиками, но такова реальность».