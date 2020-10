Газинский объяснил, почему «Краснодар» проиграл «Челси» с крупным счетом

В первом домашнем матче на групповой стадии Лиги чемпионов бронзовый призер чемпионата России пропустил четыре безответных мяча.

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский объяснил причины крупного поражения своей команды от лондонского «Челси». Об этом сообщает «Советский спорт», цитируя интервью Газинского для телеканала «Матч ТВ». «Неплохо смотрелись 70 минут, – отметил Юрий. – Всегда неприятно пропускать четыре мяча при своих болельщиках. Нам не хватило свежести в концовке. Понятно, что не хватает ребят. Играем, кто есть живой. Ничего не поделаешь, нужно выходить и выполнять установку тренера. Во втором тайме нужно было больше выжимать. Всегда из любого матча можно сделать выводы. Обидно пропускать четыре гола перед своими болельщиками, но такова реальность». Матч «Краснодар» – «Челси» завершился со счетом 0:4.

