«Салават Юлаев» уступил дома московскому «Динамо» в овертайме
Сегодня, 23:19СпортАртем Михайлов, Разиф АбдуллинФото: hcsalavat.ru
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Победный гол забил Патрик Закриссон.
Сюжеты: Болеем за наших
Сегодня в Уфе прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и московским «Динамо».
В основное время все шайбы были заброшены во втором периоде. Дважды «юлаевцы» выходили вперед, но гости дважды отыгрались. На гол Основина с пятачка москвичи ответили шайбой Мозера, а на гол Хохрякова - удачным броском Вячеслава Кулемина.
2:2 - с таким счетом закончилось основное время матча, а в овертайме на второй минуте отличился швед Патрик Закриссон. И «Динамо» увозит из Уфы два очка, одержав победу со счетом 3:2 в дополнительное время.
А вот что говорили игроки после матча, комментируя игру. Нападающий ХК «Салават Юлаев» Эдуард Гиматов высказался так.
А вот комментарий защитника московского «Динамо» Андрея Миронова.
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