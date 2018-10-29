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«Салават Юлаев» уступил дома московскому «Динамо» в овертайме
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«Салават Юлаев» уступил дома московскому «Динамо» в овертайме

Сегодня, 23:19СпортАртем Михайлов, Разиф АбдуллинФото: hcsalavat.ru
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