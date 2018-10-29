«Салават Юлаев» уступил дома московскому «Динамо» в овертайме

Сегодня в Уфе прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и московским «Динамо».

В основное время все шайбы были заброшены во втором периоде. Дважды «юлаевцы» выходили вперед, но гости дважды отыгрались. На гол Основина с пятачка москвичи ответили шайбой Мозера, а на гол Хохрякова - удачным броском Вячеслава Кулемина.

2:2 - с таким счетом закончилось основное время матча, а в овертайме на второй минуте отличился швед Патрик Закриссон. И «Динамо» увозит из Уфы два очка, одержав победу со счетом 3:2 в дополнительное время.

А вот что говорили игроки после матча, комментируя игру. Нападающий ХК «Салават Юлаев» Эдуард Гиматов высказался так.