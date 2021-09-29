«Сенсационному выступлению в Лиге чемпионов». Семин - о победе «Шерифа» над «Реалом»

«Сенсационному выступлению в Лиге чемпионов». Семин - о победе «Шерифа» над «Реалом»
«Сенсационному выступлению в Лиге чемпионов». Семин - о победе «Шерифа» над «Реалом»
Сегодня, 20:50СпортФото: pxhere.com
Молдавский клуб неожиданно победил «сливочных» на их поле в ЛЧ.

Экс-тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на победу «Шерифа» над мадридским «Реалом» (2:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Шериф» - молодцы, очень здорово себя проявили, показали, что являются командой, играющей до конца. В чем их секрет? Это вопрос удачи и хорошей работы тренера. Это основные вещи, которые сопутствуют их сенсационному выступлению в Лиге чемпионов», - приводит слова специалиста «Советский спорт», ссылаясь на Sport24.

Молдавский клуб возглавил таблицу группы D, набрав шесть очков. «Реал» располагается на второй строчке. У мадридской команды три очка.

В следующем туре «Реал» сыграет в гостях с «Шахтером». «Шериф» встретится на выезде с «Интером». Оба матча состоятся 19 октября.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы