«Сенсационному выступлению в Лиге чемпионов». Семин - о победе «Шерифа» над «Реалом»

Экс-тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на победу «Шерифа» над мадридским «Реалом» (2:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Шериф» - молодцы, очень здорово себя проявили, показали, что являются командой, играющей до конца. В чем их секрет? Это вопрос удачи и хорошей работы тренера. Это основные вещи, которые сопутствуют их сенсационному выступлению в Лиге чемпионов», - приводит слова специалиста «Советский спорт», ссылаясь на Sport24.
Молдавский клуб возглавил таблицу группы D, набрав шесть очков. «Реал» располагается на второй строчке. У мадридской команды три очка.
В следующем туре «Реал» сыграет в гостях с «Шахтером». «Шериф» встретится на выезде с «Интером». Оба матча состоятся 19 октября.