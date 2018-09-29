Игра без лидеров: «Салават» проиграл «Витязю» на выезде

Медиакорсеть анализирует поражение «юлаевцев», приводя продвинутую статистику.

Первые два звена подвели, большинство сработало слабо

Первый гол забил Вячеслав Солодухин, крайний нападающий четвертой тройки. Второй гол – Петр Хохряков, центр третьей линии. Здорово, что игроки 3-4 сочетаний способны отличиться. Плохо, что их не поддержали те, от кого ждут голов всегда. Игроки топ-6 нанесли 14 бросков по воротам, третье и четвертое тройки – 7 бросков и забили два гола. И я не устаю уважать четвертое звено – Вячеслав Солодухин не только открыл счет, но и сделал это красиво, в духе Всеволода Боброва, да еще и в ворота бывшей команды.

Это был общий расклад. Рассмотрим более детально большинство, на розыгрыш которого у «Салавата Юлаева» было четыре попытки.

Первое большинство, удаление Павла Чернова в первом периоде (счет 0:1, ведет «СЮ»): один бросок в створ спустя 94 секунды от начала розыгрыша, четыре выброса шайбы от «Витязя». При этом первой вышла вторая спецбригада (проще говоря, где Вячеслав Основин и Антон Бурдасов), они вообще не угрожали воротам и примерно минуту прокатались вхолостую. За эти две минуты был один бросок в створ и один мимо, так же блокшот хозяев. Оба вбрасывания выиграли «юлаевцы».

Второе большинство, удаление Евгения Монса во втором периоде (счет 1:1, менее шести минут от гола хозяев): единственный бросок по воротам спустя 76 секунд после начала, два выброса (включая отбор двоими игроками «Витязя» у стоявшего на почти прямых ногах Умарка). Одно выигранное «Салаватом» вбрасывание, один бросок в створ.

Эти две попытки объединяет два факта. Первый: ни о какой хитрой кружевной позиционной атаки, когда допустим эстетический и изящный стиль комбинаций, речь не шла. Второй: лидеры атаки получают прекрасный шанс укрепить или вернуть преимущество и не используют его.

Следующие две попытки были большинством здорового человека.

Третье большинство, удаление Ильи Шинкевича во втором периоде (2:1, менее полутора минут от гола «Витязя»): за одну смену первым броском «Салават» сравнивает счет. Петр Хохряков поступил необычно и рискованно. Был открыт Антон Бурдасов, но Хохряков сыграл далеко не тривиально и забросил практически с нулевого угла. И красиво, и полезно.

К слову, в тот вечер было неожиданно модно атаковать с острых углов. Таким же вышел гол Марека Хривика, пробовал Монс.

Четвертое большинство, удаление за нарушение численного состава в третьем периоде (2:2). 1-1 по вбрасываниям, три броска в створ, блокшот «Витязя». «Типичная» попытка.

Еще был один бросок в створ при пустых воротах. Подчеркнем две вещи об этом отрезке матча: во-первых, гол «Витязь» оформил после рикошета от клюшки Сергея Терещенко. В игре с «Барысом» тоже третья шайба соперника случилась после контакта с его коньком. Во-вторых, в оставшиеся 4 минуты и 11 секунд лидеры обязаны были взять игру на себя и наконец уже сделать что-то ощутимое. Этого не произошло.

Цулыгину не хватает контроля: матч длится 60 минут

Из раза одно и то же – уфимцы не могут выдержать в одном темпе полноценный матч и много проигрывают третий период. В Подольске нарисовалась стандартная картина по сезону: успешный первый период (2 место в лиге, 7 побед), послабее, но без катастроф, второй период (9 место, 6 побед) и слабый третий период (19 место, 4 победы).

Это вопрос для тренера: почему команда сбавляет? Николай Цулыгин должен уметь контролировать игру. Его визави сумел. Почему? Это вопросы авторитета, умения перестраивать тактику, умения распределять силы.

Вбрасывания выиграны третий раз подряд, но дело не только в проценте

Ложка меда – в четвертый раз в сезоне и в третьем матче кряду уфимцы выиграли более половины единоборств на точке. Пол-ложки дегтя – в двух зонах из трех при этом чаще проигрывали. До гола Солодухина было проиграно пять подряд вбрасываний.

Интересное кино было на вбрасываниях. Все усилия пришлись на нейтральную зону. pic.twitter.com/P7NKnZ6CC1 — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 28 сентября 2018 г.

СЮ Витязь %СЮ Зона атаки 9 12 42,86% Средняя зона 13 1 92,86% Зона защиты 4 8 33,33% 5 на 5 22 18 55,00% В целом 26 21 55,32%

Важен не сколько сам факт выигранного вбрасывания, сколько то, что бывает потом. В игре с «Ак Барсом» казанцы дважды забили сразу после вбрасывания. В Подольске соперник поступил похожим образом. Борна Рендулич завладел снарядом после выигранного вбрасывания и устремился к воротам Юхи Метсолы, не оставив вратарю шансов.

Примечательно, что Григорий Панин при этом неправильно выбрал позицию, зачем-то откатившись в сторону. С учетом его удаления – капитан точно не занесет игру себе в актив.

Кривое зеркало: в качестве бросков сильнее оказался соперник

Обычно бывает наоборот, но факт есть факт. Сыграв а атаке меньше на целых 10 минут и 20 секунд, соперники наносили примерно четыре броска за минуту в чужой зоне. Они боролись за каждый момент. Неудивительно, что они прервали серию поражений.

СЮ Витязь Разница Corsi 63 55 8 Corsi for, % 53,39% 46,61% 6,78% Голы 5 на 5 2 3 -1 Броски в створ 5 на 5 24 25 -1 Точность 5 на 5, % 8,33% 12,00% -3,67% PDO, % 96,33% 103,67% -7,33% Броски в створ за минуту в атаке 1,988 3,989 -2,001

Интересна и динамика бросков. Третий гол хозяев, пусть и случился после рикошета, стал результатом оказанного давления. В это время подольская команда нанесли целых семь бросков в створ. Почти весь матч они отставали, но сумели ускориться в нужное время. При этом ведь «Витязь» играл несложно. Много давления на пятак, надежда на добивание.

В период с 50 по 55 минуту Витязь зарядил семь бросков в створ. Так и задавил. pic.twitter.com/ABN0jTO39M — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 28 сентября 2018 г.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 БВ СЮ 1 6 11 12 14 16 18 22 23 27 29 33 БВ ВИТ за отрезок 3 6 8 8 9 11 13 14 15 15 22 25 Разница БВ -2 0 3 4 5 5 5 8 8 12 7 8 БВ СЮ за отрезок 1 5 5 1 2 2 2 4 1 4 2 4 БВ ВИТ за отрезок 3 3 2 0 1 2 2 1 1 0 7 3 Разница БВ за отрезок -2 2 3 1 1 0 0 3 0 4 -5 1 Голы СЮ за отрезок 1 0 1 Голы ВИТ за отрезок 0 1 1 1 %БВ СЮ за отрезок 20,00% 50,00% %БВ ВИТ за отрезок 100,00% 50,00% 14,29%

Вячеслав Основин снова не проявляет себя

3 передачи в 12 играх при бронированном месте во второй спецбригаде – совсем не дело. Все, чем реально может похвалиться центр второй тройки в подмосковном матче – достойные 58,33% на точке вбрасывания и помощь в создании позиционной атаки в конце второго игрового отрезка.

В остальном: неиспользованный момент в первом периоде (получил пас от Ткачева в средней зоне, ускорился, но так и не бросил, а после перед ним возник защитник Войтех Мозик), не принятый правильно пас по борту от Антона Бурдасова в первом большинстве, никак не помешал добиванию Макеева в самом концовке игры и прямо перед тем, как Метсола собирался меняться.

Сыграна почти пятая часть «регулярки». Когда номер 7 собирается проявлять себя? Он стабильно проводит много времени в чужой зоне, но при этом обычно только закрывает видимость вратарю, он не берет игру на себя, игру второй тройки де-факто определяет Тему Хартикайнен и порой подключается Владимир Ткачев. Основин выпадает из обоймы. Будь на рынке хороший российский центр, клуб бы непременно начал борьбу за него.

Пока что Основин – второй Антон Лазарев.

Прочая статистика

Уже не продвинутая, но от того не менее информативная.

Защитники «Витязя» заблокировали 12 бросков. У «СЮ» только Коледов отметился единственным блокшотом.

Лишь в третий раз в КХЛ Максим Майоров получил минус три в графу полезности. Справедливости ради, в случае с голом Рендулича он просто оказался не в то время и не в том месте, но все же он был на льду во время каждого гола соперника. У Хохрякова и Бурдасова по -2.

Второй матч подряд Александр Кадейкин не бросает по воротам. Однако, минус он все равно не получил. За выезд у него 79,41% выигранных вбрасываний – в этом плане он в полном порядке.

Линус Умарк за выезд 14 раз бросил по воротам и не забросил. Сейчас у форварда худший в карьере показательно точности бросков в регулярных сезонах КХЛ (7,7%, 10,5% в прошлой «регулярке»).

В седьмой раз в сезоне Йоонас Кемппайнен проиграл более половины вбрасываний.

Матч с «Салаватом» стал для «Витязя» вторым по посещаемости в сезоне (4651 зритель). Больше было на открытии сезона со «Спартаком» (5500).

Большой Октябрь

Просто перечисляем соперников октября: ЦСКА, «Слован», «Авангард» дважды, «Трактор», «Автомобилист», «Металлург», «Ак Барс», СКА, «Витязь», «Динамо».

Омичи и Екатеринбург сейчас царят на Востоке. «Ак Барс» это «Ак Барс». «Магнитка» в последнее время в лихорадке, но это тоже дерби. У СКА и ЦСКА самые сильные составы на Западе. «Витязь» победил Уфу только что. «Динамо» в явной психологической яме, но через месяц все может измениться, атака у бело-голубых потенциально не хуже «юлаевской». «Трактор» и «Слован» – единственные более или менее обычные соперники.

Скажем так: 14-16 очков из 22 это реальная минимальная планка. Нужно победить московские команды, «Витязь», «Магнитку», «Трактор» и «Слован». Это 12 очков. Еще 2-4 заработать будет сложнее, но когда-то же выигрывать дерби все равно надо, да и со СКА ранее сумели справиться. Занятнее всего будут матчи с «Авангардом» и «Автомобилистом». Это будет проверка самыми «горячими» командами конференции.