Даниил Квят возвращается в «Формулу-1»
Сегодня, 13:03СпортВиктория Куприянова
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Он вновь станет пилотом «Торо Россо».
Теперь официально:гонщик Даниил Квят вернется в «Торо Россо» в качестве боевого пилота Формулы-1 в 2019 году: он заменит в составе команды Пьера Гасли, переходящего в следующем сезоне в состав основной команды «Ред Булл», об этом сообщает пресс-служба команды.
Напомним, Даниил Квят был пилотом «Торо Россо» в 2014, а также в 2016-2017 годах. В конце сезона-2017 россиянин потерял место в «Торо Россо» в пользу Пьера Гасли.
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