Даниил Квят возвращается в «Формулу-1»

Теперь официально:гонщик Даниил Квят вернется в «Торо Россо» в качестве боевого пилота Формулы-1 в 2019 году: он заменит в составе команды Пьера Гасли, переходящего в следующем сезоне в состав основной команды «Ред Булл», об этом сообщает пресс-служба команды.