Пловчиха из Башкирии завоевала «серебро» на Паралимпиаде в Японии

Пловчиха из Башкирии завоевала «серебро» на Паралимпиаде в Японии
Пловчиха из Башкирии завоевала «серебро» на Паралимпиаде в Японии
Вчера, 17:33СпортТатьяна МайороваФото: Матч-ТВ
Сегодня, 29 августа, стало известно, что воспитанница башкирской школы спортивного плавания Анна Крившина завоевала серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио.

Крившина показала второй результат на дистанции 50 метров вольным стилем, её время составило 27,06 секунды. Анна уступила спортсменке из Бразилии. Но третьем месте — итальянская пловчиха.

Девушки выступали в категории спортсменов с нарушением зрения.

Отметим, что Анна Крившина является многократным победителем чемпионатов мира, Европы и России в своем виде спорта.

Кстати, она принесла уже пятую медаль в копилку достижений башкирских паралимпийцев в Токио. Ранее порадовали рапирист на коляске Никита Нагаев («бронза»), теннисистка Елена Прокофьева («золото»), пловчиха Аделина Разетдинова («бронза») и пловец Андрей Николаев («серебро»)

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