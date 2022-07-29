«Я пришел, чтобы стать чемпионом». Мендес определился с целью перехода в ЦСКА

«Я пришел, чтобы стать чемпионом». Мендес определился с целью перехода в ЦСКА

«Я пришел, чтобы стать чемпионом». Мендес определился с целью перехода в ЦСКА

Вчера, 21:01
Спорт
Фото: pixabay.com
Ранее полузащитник выступал за «Унион Эспаньол».

Чилийский хавбек Виктор Мендес прокомментировал переход в московский ЦСКА. Полузащитник подписал контракт с красно-синими на три года с возможностью продления, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.

Мендес заявил, что он хочет стать чемпионом в составе ЦСКА, как когда-то его соотечественник Марк Гонсалес. Виктор хочет произвести впечатление и расти как игрок. Перед переходом в стан красно-синих чилиец советовался с другими игроками, прежде чем понять, что РПЛ — серьезный и конкурентоспособный чемпионат.

Отметим, что Мендес — воспитанник академии «Унион Эспаньола». За основной клуб хавбек провел 122 матча, забил четыре гола и отдал 15 ассистов.

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