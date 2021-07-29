Шварц убежден, что «Уфа» показывает другой футбол при Стукалове

Шварц убежден, что «Уфа» показывает другой футбол при Стукалове
Шварц убежден, что «Уфа» показывает другой футбол при Стукалове
Вчера, 00:37СпортФото: pxhere.com
Главный тренер «Динамо» поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ с башкирской командой.

«В прошлое воскресенье мы посетили матч ЦСКА — „Уфа“. Это серьезная команда, которая компактно обороняется. Такую защиту достаточно сложно взломать. С новым тренером команда показывает совсем другой футбол. Кроме того, игра пройдет на искусственном газоне, что тоже внесет свои коррективы. Мы убеждены, что на нем „Уфа“ постарается сыграть в свой футбол. Но мы должны сохранить свои принципы, сыграть в своем стиле и хорошо себя проявить в этой встрече», — цитирует наставника «Советский спорт».

Матч «Уфа» — «Динамо» пройдет 31 июля. Начало в 17:30 по московскому времени.

Напомним, что в первом туре бело-голубые выиграли на выезде у «Ростова», подопечные Алексея Стукалова уступили в гостях ЦСКА (0:1).

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