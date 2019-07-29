«Квят! Квят! Квят!»: гонщик из Уфы поднялся на пьедестал почета в Гран-при Германии

Накануне, стало известно, что гонщик из Башкирии Даниил Квят занял третье место в Грин-при Германии. Об этом сообщил «Советский Спорт».

Первое место в гонке досталось голландцу Максу Ферстаппену, выступавшему от «Ред Булл», второе — Себастьяну Феттелю из «Феррари». Россиянин Квят, пришедший третьим, представлял в гонке «Торо Россо».