«Квят! Квят! Квят!»: гонщик из Уфы поднялся на пьедестал почета в Гран-при Германии
Вчера, 13:50СпортТатьяна МайороваФото: Советский спорт
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Даниил Квят взошел на столь престижный подиум впервые с 2016 года.
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Накануне, стало известно, что гонщик из Башкирии Даниил Квят занял третье место в Грин-при Германии. Об этом сообщил «Советский Спорт».
Первое место в гонке досталось голландцу Максу Ферстаппену, выступавшему от «Ред Булл», второе — Себастьяну Феттелю из «Феррари». Россиянин Квят, пришедший третьим, представлял в гонке «Торо Россо».
Напомним, ранее Квят был вторым в Гран-при Венгрии в 2015 году и третьим в Гран-при Китая в 2016 году.
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