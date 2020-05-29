Крюков считает, что методики Каминского подойдут для биатлонной сборной

Олимпийский чемпион 2010 года Никита Крюков в интервью «Советскому спорту» оценил перспективы работы своего бывшего наставника Юрия Каминского в мужской сборной России по биатлону.

«Дело для него новое, но Юрий Михайлович тренер творческий, очень скрупулезно подходит к работе, – заявил Крюков. – Сейчас вникнет во все детали, как лучше совместить стрельбу с бегом.

Он впитывает в себя много информации – всегда плотно общается с аналитиками, спортсменами. Нет такого: я все знаю и нужно делать только так, а не иначе.

Как я понимаю, Юрий Михайлович в первую очередь будет заниматься беговой подготовкой спортсменов. От тренера требуется результат. А результат в биатлоне складывается из хорошей стрельбы и хорошего хода.